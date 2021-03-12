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Шварц: не стал бы выделять Промеса. У всех игроков «Спартака» высокий уровень мастерства

Шварц: не стал бы выделять Промеса. У всех игроков «Спартака» высокий уровень мастерства
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о потенциальной роли вернувшегося в «Спартак» нападающего Квинси Промеса в предстоящем дерби.

«Каждый из игроков «Спартака» обладает высоким уровнем мастерства, и матч с «Краснодаром» это доказал. Помимо Промеса, те игроки «Спартака», которые могут выйти на замену, очень опасны. Для нас важно, как и в матче на Кубок, сыграть командно. Я бы не стал отмечать именно игру против Промеса. Здесь важная коллективная игра в обороне. Для меня важно, что именно командные действия превалируют над игрой против каждого конкретного игрока», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится завтра, 13 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

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