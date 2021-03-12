«Всё получилось по глупости — даже вспоминать тяжело». Колыванов – о «письме четырнадцати»

Бывший форвард «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов рассказал о «письме четырнадцати».
«Да это бред, конечно. Тем более у меня были очень хорошие отношения с Павлом Фёдоровичем Садыриным. Всё получилось по глупости — даже вспоминать тяжело. До сих пор душа болит. Подписал бы это письмо сейчас? Да никогда в жизни. Однозначно. Молодые были, многого не понимали — нужно было сесть за один стол с руководством РФС и поговорить. А тут все пошли стенку на стенку. Глупо», — цитирует Колыванова Sport24.
Напомним, «письмо четырнадцати» — открытое письмо игроков сборной России по футболу, написанное 17 ноября 1993 года после матча в рамках отборочного турнира против сборной Греции в Афинах. Футболисты требовали отставки главного тренера Павла Садырина.
- 12 марта 2021
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