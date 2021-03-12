Сандро Шварц: «Динамо» уважает «Спартак». Не стал бы говорить о страхе

Главный тренер «Динамо» Садро Шварц ответил на вопросы журналистов и болельщиков в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который пройдёт завтра, 13 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.



«Для Варелы намного приятнее играть на правом фланге обороны, но он может играть и слева. Пока нет решения, где он выйдет в следующем матче. Я в восторге от игры и тренировок наших игроков, и Тюкавина в том числе. Он всегда кандидат на выход в старте, и его гол после выхода на замену был очень красивым. Но я пока не могу ответить, выйдет ли он в старте или на замену.



Не могу сказать, что тот или иной игрок у нас может быть назван решающим фактором. Нам важны качества футболистов в игре как в атаке, так и в обороне. Хочу отметить профессиональное отношение ребят как на поле, так и за его пределами.



Я бы не стал говорить о страхе перед «Спартаком». Мы его уважаем и понимаем, какой хороший матч он провёл с «Краснодаром». Это не удивительно, потому что у них отличные футболисты. Для нас будет важно проявить свои лучшие качества, как и в матче на Кубок. Ждём игру.



Что касается Крала, это важный игрок в схеме «Спартака». Возможно, его отсутствие было для них потерей. Но мы фокусируемся на своей игре. Понимаем, что «Спартак» может сыграть и с тремя, и с четырьмя защитниками. Как и мы», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

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