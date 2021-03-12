Колыванов: Фримпонг говорил: «Когда закончу с футболом — пойду в фильмы для взрослых»

Бывший форвард «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов рассказал, как относится к экс-игроку «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэлю Фримпонгу.
«Ой, я его даже за футболиста особо и не считаю. У него характер шута. Как Балотелли, который был талантищем, мнил себя, как Роналду, а по факту… То же самое и Фримпонг. Видео рассылал очень личные, а потом по WhatsApp отправлял. Сотрудникам. Типа, что перепутал. Чудноватый был, в общем. Приходил весь в золоте, с чемоданом то ли «Луи Виттон», то ли «Гуччи» — ну, они все ребята такие, особенно когда начинают получать прилично.
С другой стороны, с ним весело было — он ни на что не обижался. Ему пихаешь, а он: «Тренер, very good». Говорил то ли в шутку, то ли всерьёз: «Когда закончу с футболом — пойду в фильмы для взрослых», — цитирует Колыванова Sport24.
- 12 марта 2021
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