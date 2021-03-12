Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей

Акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку», следует из заявления в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы, зарегистрированного 11 марта.
Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Подробности претензий не уточняются. Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын и вице-президент компании Леонид Федун, который также является владельцем «Спартака».
«Спартак», набрав 38 очков в 21 туре, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше располагаются только ЦСКА (40) и действующий чемпион «Зенит» (42). Ближайший преследователь, «Сочи», отстаёт от красно-белых на одно очко.
Завтра, 13 марта, «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.
- 12 марта 2021
-
14:20
-
14:17
-
14:03
-
13:54
-
13:53
-
13:37
-
13:13
-
13:06
-
12:55
-
12:47
-
12:42
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:27
-
12:22
-
12:13
-
12:06
-
12:00
-
11:48
-
11:47
-
11:40
-
11:37
-
11:29
-
11:14
-
11:12
-
10:58
-
10:37
-
10:35
-
10:24
-
10:17
-
10:12
-
09:55
-
09:46
-
09:31