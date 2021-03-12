Овчинников – о Гончаренко: тренер ЦСКА не может шантажировать уходом
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением, что главному тренеру «армейцев» Виктору Гончаренко не хватает психологической устойчивости.
«Я так привык к уходам Виктора Михайловича и его отсутствию из-за дисквалификаций, что не акцентировал внимания на слухах о его уходе. Он душа тонкая и ранимая, всё принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями.
Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом. Ты отвечаешь не только за себя. У тебя есть 20-25 футболистов, за которых ты несёшь ответственность. Принятое на эмоциях решение — не черта профессионального тренера.
Гончаренко не звонил и не писал. Может, неудобно, может, не дозвонился», — цитирует Овчинникова Sport24.
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