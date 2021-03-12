Воспитанник «Зенита» Криушев: пропал интерес к клубу. Сейчас поддерживаю «Спартак»

Воспитанник «Зенита» вратарь Максим Криушев рассказал о предпочтениях в футболе после раннего завершения карьеры.



«Какой клуб сейчас поддерживаю? «Спартак». К «Зениту» интерес пропал. Папа тоже в них разочаровался, потому что не верил, что в клуб, скажем так, попадают по спортивному принципу (деталей давать не буду, но это факт и все про него знают). В мире болею за «Манчестер Юнайтед», у меня дома много их атрибутики.



Сына в «Зенит» не отправлю. Думаю, родственники в принципе будут против футбола. Папа сказал, что хватит с нас футболистов: он сам в молодости играл, у него тоже не получилось пробиться в футбол», — сказал Криушев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

«Иногда бабушки оставляют 50-100 рублей». Воспитанник «Зенита» работает в такси и счастлив И до сих пор судится с татарским «Анжи».