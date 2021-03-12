Далер Кузяев рассказал, чего не хватает «Зениту». Команда не побеждает три матча

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о последних результатах команды. Сине-бело-голубые не могут победить с момента возобновления сезона.



«Пока мы не показываем всё, на что способны. Надеюсь, в ближайшее время через тренировки и матчи наберём форму и уже не будем упускать очки. Что касается моих кондиций, я чувствую, что оптимальную форму ещё не набрал. Второй сбор, по сути, пропустил — тренировался индивидуально. Чувствую, что могу играть лучше.



«Зениту» не хватает реализации моментов, хотелось бы больше игровой дисциплины. Можно ли натренировать реализацию или это вопрос психологии? Здесь всё взаимосвязано. Это необходимо тренировать, кроме того, игрок должен быть уверен в своих силах и хладнокровно реализовывать голевые моменты», — цитирует Кузяева пресс-служба «Зенита».

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