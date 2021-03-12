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Кузяев: «Ахмат» всегда выкладывается против «Зенита» на сто процентов. Будет непросто

Кузяев: «Ахмат» всегда выкладывается против «Зенита» на сто процентов. Будет непросто
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Хотелось бы уже порадовать болельщиков домашней победой. Я знаю, что будет непросто: «Ахмат» всегда выкладывается на сто процентов в матчах с нами. Но считаю, что пора прервать неудачную серию домашних игр», — приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится завтра, 13 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.

«Зенит», набрав 42 очка, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (26) располагается на 11-й строчке.

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