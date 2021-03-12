Овчинников: Чалова надо было отпускать в «Кристал Пэлас»
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.
«Феде надо создать определенные условия. Он своеобразный молодой человек — хотя люди все разные. На мой взгляд, мы очень скептически относимся к Чалову. У него колоссальная статистика, а все хотят от него то, чего он не может физически дать на сегодняшний день: каждый сезон — по 20 голов и 10 голевых передач, чтобы он был яркой звездой в каждом матче. Это неправильно. Федор все равно приносит огромную пользу команде.
Чалов — сильный пацан. Федю надо было отпускать в «Кристал Пэлас», но я уверен: он и его карьера будут развиваться. У Чалова есть стержень и серьезный футбольный характер. Знает, что хочет от жизни», — цитирует Овчинникова Sport24.
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