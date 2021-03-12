Гюндоган — первый футболист «Ман Сити», ставший игроком месяца в АПЛ дважды подряд

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вновь признан лучшим футболистом месяца в английской Премьер-лиге, сообщается на сайте лиги.
В голосовании по итогам февраля 30-летний игрок опередил своего одноклубника Жоау Канселу, а также Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Харви Барнса («Лестер Сити»), Йоакима Андерсена («Фулхэм»), Джесси Лингарда («Вест Хэм Юнайтед»), Рубена Невеша («Вулверхэмптон») и Рафинью («Лидс Юнайтед»).
Напомним, по итогам января Гюндоган также был признан игроком месяца в чемпионате Англии. Он первый футболист «Манчестер Сити», которому удалось заполучить приз дважды подряд.
В прошлом месяце Гюндоган в матчах английской Премьер-лиги забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. «Манчестер Сити», набрав 68 очков в 29 турах, лидирует в турнирной таблице.
- 12 марта 2021
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