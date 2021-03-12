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Зидан отреагировал на информацию о возможном возвращении Роналду в «Реал»

Зидан отреагировал на информацию о возможном возвращении Роналду в «Реал»
Футбол / Испания 0
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о появившейся недавно информации про бывшего нападающего команды Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Ювентус».

Сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш обсудил с президентом «сливочных» Флорентино Пересом возможное возвращение португальца в клуб.

«Вы знаете, что Криштиану значит для «Реала». То, что он сделал здесь, — это потрясающе. Но сейчас он игрок «Ювентуса» и очень здорово там выступает. Я ничего не могу сказать вам по этому поводу. Да, вокруг много разговоров, но нужно проявлять уважение», — приводит слова Зидана Marca.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», 36-летний форвард стал обладателем четырёх «Золотых мячей».

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