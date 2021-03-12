Хосеп Гвардиола во второй раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим наставником месяца в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.
В голосовании по итогам февраля испанский специалист опередил Томаса Тухеля («Челси»), Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») и Скотта Паркера («Фулхэм»).
В минувшем месяце «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы провёл шесть матчей в английской Премьер-лиге и одержал победу в каждом из них. Были переиграны «Бёрнли» (2:0), «Ливерпуль» (4:1), «Тоттенхэм Хотспур» (3:0), «Эвертон» (3:1), «Арсенал» (1:0) и «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).
После 29 туров «горожане», набрав 68 очков, занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 14 очков.
Гюндоган — первый футболист «Ман Сити», ставший игроком месяца в АПЛ дважды подряд
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