Хосеп Гвардиола во второй раз подряд признан тренером месяца в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим наставником месяца в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.



В голосовании по итогам февраля испанский специалист опередил Томаса Тухеля («Челси»), Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») и Скотта Паркера («Фулхэм»).



В минувшем месяце «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы провёл шесть матчей в английской Премьер-лиге и одержал победу в каждом из них. Были переиграны «Бёрнли» (2:0), «Ливерпуль» (4:1), «Тоттенхэм Хотспур» (3:0), «Эвертон» (3:1), «Арсенал» (1:0) и «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).



После 29 туров «горожане», набрав 68 очков, занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 14 очков.

Гюндоган — первый футболист «Ман Сити», ставший игроком месяца в АПЛ дважды подряд