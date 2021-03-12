Кокорин не попал в заявку на следующий матч «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 27-го тура Серии A c «Беневенто».

Кокорин не попал в заявку команды на встречу, которая состоится завтра, 13 марта.

В начале марта Кокорин получил повреждение бедра. Футболист не сыграл в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:3).



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

Итальянский журналист Стефано Каппеллини раскритиковал руководство «Фиорентины» за покупку Александра Кокорина. «Тот случай, когда заплатка хуже, чем дырка», — отметил Каппеллини.