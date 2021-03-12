«Химки» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ростова» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Мирзов, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Кухарчук, Могилевец, Трошечкин, Жумабеков, Алиев, Глушенков.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Глебов, Норманн, Алмквист, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Байрамян, Фольмер, Гигович, Обухов, Полоз, Саплинов.

Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков и Антон Кобзев. Резервный рефери — Сергей Чебан (все — Москва).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ростов».



«Химки», набрав 29 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (34) — на седьмой строчке.