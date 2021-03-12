Мартин Эдегор стал новым капитаном сборной Норвегии. Полузащитнику 22 года

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, который на правах аренды выступает за лондонский «Арсенал», стал новым капитаном сборной Норвегии. На сегодняшний день игроку 22 года.

«В Мартине сочетается хороший баланс между футбольными и человеческими качествами, он имеет мужество и своё мнение не только на поле, но и за его пределами. Несмотря на юный возраст, он прошёл длинный путь в элите европейского футбола. Он уже взрослый парень, сильный морально, убедительный оратор как на поле, так и за его пределами», — приводит слова наставника сборной Норвегии Столе Сольбаккена пресс-служба национальной команды.

Напомним, Эдегор перешёл из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды в январе 2021 года. За девять матчей в составе «канониров» Мартин забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в € 40 млн.