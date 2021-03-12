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Арбитр справил нужду прямо на поле перед матчем Кубка Бразилии

Арбитр справил нужду прямо на поле перед матчем Кубка Бразилии
Футбол / Прочие турниры 0

Перед матчем 1/64 финала Кубка Бразилии «Боавишта» — «Гояс» произошёл резонансный эпизод, попавший в объективы телекамер. Так, главный арбитр встречи Денис Рибейро с невозмутимым видом справил нужду на поле прямо перед матчем.

Видео и фото данного эпизода стали вирусными в социальных сетях и повлекли за собой немало критики в адрес Рибейро, сообщает Globo Esporte.

Национальная ассоциация судей выступила в защиту Дениса Рибейро, заявив, что судья страдает недержанием мочи. Арбитр своевременно не принял лекарство перед матчем Кубка Бразилии, что повлекло за собой последствия.

Рибейро считается авторитетным и квалифицированным арбитром, поэтому Национальная ассоциация судей Бразилии выступила с призывом не осуждать и не высмеивать Дениса в социальных сетях.

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