Эрик Бейи: «МЮ» поддержал меня в трудные времена. Хочу отплатить клубу тем же

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи рассказал о желании играть более важную роль в манкунианском клубе.



«Я хочу сделать больше для „Манчестер Юнайтед“, потому что в мои плохие времена клуб помогал мне во всём, и я горжусь этим. Теперь я буду продолжать тренироваться, сохранять концентрацию и вследствие этого получать больше игрового времени.



У меня всё хорошо, постепенно я забываю все плохие моменты, произошедшие в течение последнего года. Я в порядке, и для меня это очень важно. Теперь мне необходимо продолжать в том же духе, усердней тренироваться и сосредоточиться на ближайших матчах. Надеюсь, что череды травм больше не произойдёт. Сейчас в хорошем настроении и наслаждаюсь моментом», — цитирует ивуарийского защитника Sky Sports.



В нынешнем сезоне АПЛ Эрик Бейи провёл 8 матчей, не отметившись результативными действиями.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 28 матчах 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити» (68) — на 14 очков. У «МЮ» есть матч в запасе.

Эрик Бейи провёл сто матчей за «Манчестер Юнайтед»