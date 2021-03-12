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Эрик Бейи: «МЮ» поддержал меня в трудные времена. Хочу отплатить клубу тем же

Эрик Бейи: «МЮ» поддержал меня в трудные времена. Хочу отплатить клубу тем же
Футбол / Англия 0
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи рассказал о желании играть более важную роль в манкунианском клубе.

«Я хочу сделать больше для „Манчестер Юнайтед“, потому что в мои плохие времена клуб помогал мне во всём, и я горжусь этим. Теперь я буду продолжать тренироваться, сохранять концентрацию и вследствие этого получать больше игрового времени.

У меня всё хорошо, постепенно я забываю все плохие моменты, произошедшие в течение последнего года. Я в порядке, и для меня это очень важно. Теперь мне необходимо продолжать в том же духе, усердней тренироваться и сосредоточиться на ближайших матчах. Надеюсь, что череды травм больше не произойдёт. Сейчас в хорошем настроении и наслаждаюсь моментом», — цитирует ивуарийского защитника Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Эрик Бейи провёл 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 28 матчах 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити» (68) — на 14 очков. У «МЮ» есть матч в запасе.

Эрик Бейи провёл сто матчей за «Манчестер Юнайтед»
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