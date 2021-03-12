Часть акций «Манчестер Юнайтед» выставлена на торги. Их стоимость превышает € 80 млн

Cовладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер выставил на продажу часть принадлежащих ему акций клуба.



По сведениям Sky Sports, американский бизнесмен намерен продать 5 млн обыкновенных акций класса А манкунианского клуба. Акции класса А дают право на участие в управлении «МЮ». На данный момент цена одной акций «Манчестер Юнайтед» на Нью-Йоркской фондовой бирже составляет € 16,84, что является их пиковой ценой за последние 12 месяцев. Таким образом, Глейзер может заработать € 84,2 млн.



Личная доля Аврама Глейзера сократится до 10,2%. В случае продажи всех выставленных на торги акций доля всей семьи Глейзеров в «МЮ» сократится до 74,9%. Семья Глейзеров владеет «Манчестер Юнайтед» с 2005 года.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 28 матчах 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити» (68) — на 14 очков. У «МЮ» есть матч в запасе.

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