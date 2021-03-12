Слуцкий: Мусаев тренируется в общей группе, но испытывает легкий дискомфорт

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу 22-го тура РПЛ с «Уфой» и состоянии здоровья полузащитника Леона Мусаева.
«Сложная игра, потому что «Уфе», как и нам, нужны очки. Они борются за выживание. В Уфе традиционно играть очень сложно. Потому что искусственное поле и очень мотивированная команда. Плюс наверняка будут сложные погодные условия. В общем, нас ожидает крайне сложный поединок.
Учитывая, что в Уфе играем на искусственном поле, мы решили начать подготовку на искусственном газоне. Хотя поле на базе, в отличие от поля на „Ак Барс Арене“, находится в отличном состоянии. Тем не менее, несмотря на то, что наши агрономы и те, кто работает с полем, прекрасно справились и поле вышло из ещё продолжающейся зимы в отличном состоянии, мы работали на искусственном газоне.
Вернулись дисквалифицированные футболисты, которые не играли с «Зенитом». А в группу дисквалифицированных зашёл Зуев. Мусаев тренируется в общей группе. Понятно, что он испытывает легкий дискомфорт. Но врачи меня заверили, что они смогут его подготовить к игре.
Подготовка не отличается от подготовке к матчу „Уфы“ в первом круге, потому что мы работаем от себя. А игра, конечно, будет отличаться, потому что не только другой тренер, но и во многом большие изменения в составе произошли. Они уже на флажке взяли большую группу игроков, с которыми мы не очень хорошо знакомы и которые ещё не так много себя проявили в чемпионате России. Но, повторюсь, сейчас нет легких матчей в чемпионате, учитывая мотивационный фактор и уровень команд – нет большой разницы между командами. И сложные погодные условия, которые сохраняются во многих регионах, в Уфе так уж точно.
Держим ли в уме турнирную таблицу? Нет, идем от игры к игре, потому что понимаем, что каждый матч в такой плотности может что-то давать или не давать. Пытаемся настраиваться на каждый следующий поединок», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 12 марта 2021
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