Федотов: отмена гола «Ростова» «Химкам» – беспредел. Кто-то не хочет пускать их в Европу

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменой гола форварда «Ростова» Али Соу в матче с «Химками» (0:1).
«То, как отменили гол «Ростова» «Химкам» – беспредел. VAR провёл линию по руке Соу, но рукой забивать нельзя! Более того, после подачи Байрамяна, даже если допустить, что Соу находился за линией офсайда, мяч-то скидывал защитник «Химок». Соу не вмешивался в игру, не вводил в заблуждение игроков «Химок», ничего не делал – мяч шёл от игрока «Химок», который ошибся, неуклюже обработав мяч. В чём тут ошибка игрока «Ростова», я понять не могу. Как Сиденков, который два матча пытался работать неплохо, провёл линию офсайда по локтю Соу? Он не знает, что рукой забивать нельзя? Мы его ещё долго не увидим. В любом случае гол был забит по правилам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 12 марта 2021
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