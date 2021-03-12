Тренер «Химок» Черевченко: Лига Европы? Наша задача остаться в РПЛ

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Единственный гол в матче забил полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти на 48-й минуте.
«Обе команды пытались упростить игры: было много верховой борьбы, длинных передач. Мы ожидали, что в созидании мало чего будет получаться.
Наши амбиции — выкладываться в каждом матче и играть на победу. Осталось 8 туров. Могли бы мы попасть в Лигу Европы? Нашей задачей было остаться в Премьер-Лиге. Ничего не поменялось.
Мы просматривали «Ростов» — это одна из самых агрессивных команд в Премьер-Лиге. Каждый из игроков знал, что надо делать на поле. Вернулся Конате — до этого мы играли без форвардов», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 12 марта 2021
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