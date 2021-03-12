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«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»: составы команд на матч 28-го тура АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»: составы команд на матч 28-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт, Даметт, Ласселлс, Кларк, Уиллок, Хэйден, Шелви, Гейл, Фрейзер, Жоэлинтон.

Запасные: Дарлоу, Льюис, Фернандес, Манкильо, Хендрик, Ритчи, Ш. Лонгстафф, Мёрфи, Кэрролл.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Эль-Мухамади, Макгинн, Рэмси, Дуглас Луис, Хассан, Б. Траоре, Уоткинс.

Запасные: Хитон, Энгельс, Тейлор, Кэш, Баркли, Накамба, Сансон, Дэвис, Эль-Гази.

«Сороки» в 27 матчах набрали 27 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Львы» (40) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.

Матч первого круга «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед» состоялся 23 января и завершился победой бирмингемцев со счётом 2:0.

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