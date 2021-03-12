Экс-полузащитник ЦСКА Вернблум сравнил Слуцкого и Гончаренко
Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сравнил бывшего наставника «армейцев» Леонида Слуцкого и нынешнего главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.
«Слуцкий и Гончаренко оба очень хороши в вопросах тактики. Что немаловажно, они оба очень доброжелательные и тёплые. Это мне нравилось больше всего.
Не сказал бы, что много общаюсь с бывшими одноклубниками по ЦСКА, но поддерживаю связь. Клуб всё ещё выглядит очень хорошо, у команды отличные игроки и тренер топ-уровня. Надеюсь, скоро ЦСКА снова завоюет титул», — приводит слова Вернблума Russian Football News.
Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С «армейцами» швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны.
Понтус Вернблум: я выпил слишком много водки в России
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
23:32
-
23:22
-
23:17
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:40
-
22:23
-
22:23
-
22:21
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:56
-
21:48
-
21:45
-
21:42
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
20:59
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:41
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:15
-
20:07
-
19:57
-
19:49
-
19:41
-
19:29
-
19:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам