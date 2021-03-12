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Экс-полузащитник ЦСКА Вернблум сравнил Слуцкого и Гончаренко

Экс-полузащитник ЦСКА Вернблум сравнил Слуцкого и Гончаренко
Футбол / РПЛ 0

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сравнил бывшего наставника «армейцев» Леонида Слуцкого и нынешнего главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.

«Слуцкий и Гончаренко оба очень хороши в вопросах тактики. Что немаловажно, они оба очень доброжелательные и тёплые. Это мне нравилось больше всего.

Не сказал бы, что много общаюсь с бывшими одноклубниками по ЦСКА, но поддерживаю связь. Клуб всё ещё выглядит очень хорошо, у команды отличные игроки и тренер топ-уровня. Надеюсь, скоро ЦСКА снова завоюет титул», — приводит слова Вернблума Russian Football News.

Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С «армейцами» швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны.

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