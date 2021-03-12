«Грамотно подставился и упал». Мирзов — о заработанном пенальти в матче с «Ростовом»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» переиграли «Ростов» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти на 48-й минуте. Российский хавбек прокомментировал результат матча и эпизод с назначением одиннадцатиметрового.

«Игра была очень тяжёлая. Мне кажется, я никогда в жизни не играл в таких погодных условиях. Из-за холода и ветра тяжело было даже бежать. Пацаны бились и заслуженно выиграли, молодцы.

Еврокубки? Давайте мы просто будем выигрывать каждую игру, а там уже посмотрим. Когда мы приходили сюда, задача была одна, и мы её выполняем, как говорится. А дальше нужно выигрывать, а что будет — увидим в конце чемпионата. Наверху тоже много команд, которые хотят попасть в четвёрку. Будет тяжело. Пересмотра задач на сезон не было, нам руководство ничего не говорило. Каждую игру выходим и бьёмся.

Пенальти? Я просто убирал мяч и хотел ударить по воротам, но увидел, что он (полузащитник «Ростова» Роман Тугарев) ставит ногу. Подставился грамотно, упал. У нас и после этого моменты хорошие были, могли забивать и не доводить до этих нервотрёпок», — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».