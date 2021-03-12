Стивен Джеррард: «Рейнджерс» на 100 процентов мечтает выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о задаче «джерс» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
«Мы 100-процентно хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы и до самого конца будем мечтать о победе в турнире. Мы желали этого с тех пор, как прошли квалификацию. Нет никакого вреда в подобных желаниях.
Но в то же время мы всегда должны уважать соперника и нам необходимо осознать, какой вызов нам предстоит. Пражская „Славия“ — команда, является действующим чемпионом Чехии и уверенно лидирует в нынешнем розыгрыше чешского чемпионата. Так что мы ни в коем случае не можем подойти к ответному матчу самонадеянно.
Мечтать всегда приятно, но для этого нам, вероятно, придётся пройти самое сложное испытание в сезоне и показать свой лучший футбол», — цитирует Джеррарда Sky Sports.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Славия» — «Рейнджерс» состоялся 11 марта и завершился вничью — 1:1. Ответный матч пройдёт в четверг, 18 марта, в Глазго на стадионе «Айброкс».
- 12 марта 2021
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