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«РБ Лейпциг» подписал перспективного форварда «Аякса»

«РБ Лейпциг» подписал перспективного форварда «Аякса»
Футбол / Германия 0

Нападающий «Аякса» Брайан Бробби продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. 19-летний нидерландец подписал контракт с «РБ Лейпцигом», сообщает официальная пресс-служба «быков».

Бробби подписал с «Лейпцигом» соглашение, которое вступит в силу с 1 июля 2021 года. Ближайшим летом Брайан станет свободным агентом, ведь его контракт с «Аяксом» приближается к завершению. Контракт нападающего с «Лейпцигом» будет рассчитан до 2025 года.

Бробби — воспитанник академии «Аякса». Он дебютировал в главной команде амстердамцев осенью прошлого года. Брайан провёл за взрослую команду «Аякса» 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. За вторую команду «Аякса» Бробби забил 9 мячей в 15 встречах.

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