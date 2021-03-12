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Гвардиола: надеюсь, в следующем сезоне VAR станет лучше

Гвардиола: надеюсь, в следующем сезоне VAR станет лучше
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе VAR и судейства в целом в нынешнем сезоне.

«Футболисты хотят забивать голы. Иногда игроки применяют способность спровоцировать фол на себе, но это тоже особый талант. Именно судьи должны решать, кто пытается обмануть их, а кто нет.

Но это не вопрос. Раньше этим занимался один рефери, что было одной из самых сложных задач в нашей игре. Сейчас футбол стал быстрее, чем когда-либо, переходы, контратаки. В том числе и по этой причине у нас теперь есть VAR. Всё что теперь нужно — подождать 5-10 секунд и посмотреть повтор.

Речь не о плохих решения, которые наказывают нас сейчас. Когда-то всё было наоборот. Думаю, у всех тренеров есть аргументы, чтобы пожаловаться на судейство. Но мы это делаем не для перекладывания ответственности, а для того чтобы система функционировала лучше, чтобы в будущем попытаться избежать подобных ситуаций.

Именно в этом заключается цель VAR. Надеюсь, в следующем сезоне система станет лучше», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В субботу, 13 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Начало — в 23:00 мск.

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