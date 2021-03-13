Экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс расстался с женой

Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс расстался с женой, журналисткой Сарой Карбонеро. О расставании девушка сообщила в своём «инстаграме».

«Мы с Икером очень гордимся той семьей, которую мы построили, и тем, что смогли разделить любовь, наполнявшую нас счастьем все эти годы совместной жизни.

Сегодня наша любовь пойдет разными, но достаточно близкими путями. У нас останется чудесный совместный долг — быть преданными родителями, как мы это делали до сих пор. Это взвешенное и продуманное решение, которое мы принимаем по взаимному согласию. Уважение, привязанность и дружба останутся навсегда.

Нашим приоритетом является любовь и приверженность, чтобы разделить благополучие и образование наших детей и защитить их, чтобы они росли в стабильной и здоровой среде.

Этими словами мы просим уважать нашу конфиденциальность во время перемен. Это будут единственные публичные слова, которые мы произнесём в настоящем и будущем. Спасибо большое за ваше понимание», — написала Карбонеро.