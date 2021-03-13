Карпин смеялся после матча, Мирзов молился, судья ошибался с VAR. Фото победы «Химок»

12 марта в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги «Химки» всухую обыграли «Ростов». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в матче забил полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти на 48-й минуте.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру команды в матче с «Химками».
«Кризис в команде? Смешной вопрос. Нет никакого кризиса. Если не можем победить после зимней паузы, это не значит, что плохо играем.
Что касается возвращения Мамаева, пока ничего не могу сказать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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