Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед».



«В июне 1991 года в чемпионате СССР был небольшой перерывчик. Со сборной поехали на турнир, где были мы, англичане и аргентинцы. Первый матч на «Уэмбли» Англии проиграли, а второй играли как раз в Манчестере с Аргентиной — сыграли 1:1, я забил. После матча сэр Алекс Фергюсон подошёл, через переводчика попросил к себе в кабинет.



Очень хорошо поговорили. Он сказал, что очень нравлюсь ему, что хочет видеть у себя. Фергюсон как раз тогда формировал новую команду, хотел изменить менталитет игроков — играть не навалом, а в остроатакующий футбол. Но я сразу почувствовал, что в Англии ну совершенно не моя игра. Плюс тогда еще у «Манчестер Юнайтед» не было таких финансовых возможностей, чтобы заплатить за меня.



Они давали $ 1,5 — 2 млн. А «Фоджа» в итоге купила меня за $ 3,5 млн. Ну и вообще итальянский чемпионат тогда был на голову выше остальных — Ван Бастен, Маттеус, Клинсманн, Райкард. Попасть туда считалось пределом мечтаний. Плюс климат лучше, язык красивее, кухня нравилась — хотелось туда», — приводит слова Колыванова Sport24.

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