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«Ньюкасл» на последних секундах вырвал ничью в матче с «Астон Виллой»

«Ньюкасл» на последних секундах вырвал ничью в матче с «Астон Виллой»
Футбол / Англия 0
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В Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершился стартовый матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый тайм прошёл без ярких эпизодов — команды нанесли всего по одному удару в створ ворот друг друга.

На 86-й минуте защитник гостей Мэтт Таргетт с левого фланга выполнил кросс в штрафную «сорок», где нападающий Олли Уоткинс подстроился под удар в падении головой, после чего мяч от ноги защитника хозяев Кирана Кларка залетел в ворота.

Видео гола Олли Уоткинса

А на 94-й минуте капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс, находясь в чужой штрафной, первым среагировал на навес Хавьера Манкильо, продавил соперника и головой направил мяч под перекладину.

Видео гола Джамала Ласселлса.

«Сороки» в 28 матчах набрали 28 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (41) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
12 марта 2021, пятница. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Кларк – 86' (автогол)   1:1 Ласселлс – 90+4'
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