«Ньюкасл» на последних секундах вырвал ничью в матче с «Астон Виллой»

В Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершился стартовый матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Первый тайм прошёл без ярких эпизодов — команды нанесли всего по одному удару в створ ворот друг друга.
На 86-й минуте защитник гостей Мэтт Таргетт с левого фланга выполнил кросс в штрафную «сорок», где нападающий Олли Уоткинс подстроился под удар в падении головой, после чего мяч от ноги защитника хозяев Кирана Кларка залетел в ворота.
А на 94-й минуте капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс, находясь в чужой штрафной, первым среагировал на навес Хавьера Манкильо, продавил соперника и головой направил мяч под перекладину.
«Сороки» в 28 матчах набрали 28 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (41) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.
- 13 марта 2021
-
01:01
-
00:55
-
00:53
-
00:48
-
00:46
-
00:35
-
00:25
-
00:22
-
00:05
- 12 марта 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:32
-
23:22
-
23:17
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:40
-
22:23
-
22:23
-
22:21
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:56
-
21:48
-
21:45
-
21:42
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
20:59
-
20:56
-
20:52
-
20:44