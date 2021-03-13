«Ньюкасл» на последних секундах вырвал ничью в матче с «Астон Виллой»

В Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершился стартовый матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла». Встреча завершилась вничью — 1:1.



Первый тайм прошёл без ярких эпизодов — команды нанесли всего по одному удару в створ ворот друг друга.



На 86-й минуте защитник гостей Мэтт Таргетт с левого фланга выполнил кросс в штрафную «сорок», где нападающий Олли Уоткинс подстроился под удар в падении головой, после чего мяч от ноги защитника хозяев Кирана Кларка залетел в ворота.

Видео гола Олли Уоткинса

А на 94-й минуте капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс, находясь в чужой штрафной, первым среагировал на навес Хавьера Манкильо, продавил соперника и головой направил мяч под перекладину.

Видео гола Джамала Ласселлса.

«Сороки» в 28 матчах набрали 28 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (41) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита один матч в запасе.