«Барселона» готова продать Гризманна, Коутиньо и ещё четырёх игроков ради покупки Холанда

«Барселона» сделала форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда своей главной трансферной целью, сообщает Marca.

Cтоимость трансфера может составить около € 100 млн. «Барселоне» придётся продать ряд игроков, чтобы осуществить переход, так как клуб имеет большие задолженности. Каталонцы готовы продать Филиппе Коутиньо, Самуэля Юмтити, Мартина Брайтвайта, Жуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Новое руководство клуба сделает всё необходимое, чтобы подписать перспективного норвежца.

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос ранее выразил мнение о возможном приглашении в «Королевский клуб» Эрлинга Холанда.



На счету 20-летнего Холанда 31 забитый мяч и 8 голевых передач в 29 встречах за «Боруссию» во всех турнирах.