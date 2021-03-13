Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» готова продать Гризманна, Коутиньо и ещё четырёх игроков ради покупки Холанда

«Барселона» готова продать Гризманна, Коутиньо и ещё четырёх игроков ради покупки Холанда
Футбол / Испания 0

«Барселона» сделала форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда своей главной трансферной целью, сообщает Marca.

Cтоимость трансфера может составить около € 100 млн. «Барселоне» придётся продать ряд игроков, чтобы осуществить переход, так как клуб имеет большие задолженности. Каталонцы готовы продать Филиппе Коутиньо, Самуэля Юмтити, Мартина Брайтвайта, Жуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Новое руководство клуба сделает всё необходимое, чтобы подписать перспективного норвежца.

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос ранее выразил мнение о возможном приглашении в «Королевский клуб» Эрлинга Холанда.

На счету 20-летнего Холанда 31 забитый мяч и 8 голевых передач в 29 встречах за «Боруссию» во всех турнирах.

Серхио Рамос оценил возможность подписания «Реалом» Холанда или Мбаппе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021