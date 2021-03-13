«Барселона» готова продать Гризманна, Коутиньо и ещё четырёх игроков ради покупки Холанда
«Барселона» сделала форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда своей главной трансферной целью, сообщает Marca.
Cтоимость трансфера может составить около € 100 млн. «Барселоне» придётся продать ряд игроков, чтобы осуществить переход, так как клуб имеет большие задолженности. Каталонцы готовы продать Филиппе Коутиньо, Самуэля Юмтити, Мартина Брайтвайта, Жуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Новое руководство клуба сделает всё необходимое, чтобы подписать перспективного норвежца.
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос ранее выразил мнение о возможном приглашении в «Королевский клуб» Эрлинга Холанда.
На счету 20-летнего Холанда 31 забитый мяч и 8 голевых передач в 29 встречах за «Боруссию» во всех турнирах.
Серхио Рамос оценил возможность подписания «Реалом» Холанда или Мбаппе
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