«Барселона», «Реал» и «ПСЖ» поборются за защитника «Валенсии»

Фланговый защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя попал на радары европейских грандов. Так, в услугах 25-летнего испанца заинтересованы каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен», информирует ESPN.
Скауты упомянутых топ-клубов следят за игрой защитника в нынешнем сезоне. «Валенсия» не горит желанием продавать одного из своих лидеров, но тяжёлое финансовое положение, вызванное пандемией коронавируса, может заставить «летучих мышей» пойти на вынужденную продажу Гайя.
В сезоне-2020/2021 Хосе Луис Гайя провёл в составе «Валенсии» 24 матча во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость испанца в € 35 млн.
Напомним, «Барселона» интересовалась латералем «Валенсии» и прошлым летом, но до официальных предложений дело не дошло.
- 13 марта 2021
-
01:01
-
00:55
-
00:53
-
00:48
-
00:46
-
00:35
-
00:25
-
00:22
-
00:05
- 12 марта 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:32
-
23:22
-
23:17
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:40
-
22:23
-
22:23
-
22:21
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:56
-
21:48
-
21:45
-
21:42
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
20:59
-
20:56
-
20:52
-
20:44