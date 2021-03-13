«Барселона», «Реал» и «ПСЖ» поборются за защитника «Валенсии»

Фланговый защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя попал на радары европейских грандов. Так, в услугах 25-летнего испанца заинтересованы каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен», информирует ESPN.

Скауты упомянутых топ-клубов следят за игрой защитника в нынешнем сезоне. «Валенсия» не горит желанием продавать одного из своих лидеров, но тяжёлое финансовое положение, вызванное пандемией коронавируса, может заставить «летучих мышей» пойти на вынужденную продажу Гайя.

В сезоне-2020/2021 Хосе Луис Гайя провёл в составе «Валенсии» 24 матча во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость испанца в € 35 млн.

Напомним, «Барселона» интересовалась латералем «Валенсии» и прошлым летом, но до официальных предложений дело не дошло.