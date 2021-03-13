Появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал изображение новой домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон.



Футболка английского клуба будет выполнена в красном цвете. Герб и спонсорские логотипы выполнены в белом цвете. На экипировке присутствуют диагональные полосы.

Техническим спонсором клуба является компания Nike. «Ливерпуль» презентовал домашний комплект игровой экипировки на сезон-2020/2021 в августе. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 «Ливерпуль» стал чемпионом.

11 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречался с «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой английской команды со счётом 2:0. Английский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.