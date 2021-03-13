«Валенсия» без Черышева проиграла «Леванте»

В матче 27-го тура испанской Примеры состоялось валенсийское дерби «Леванте» — «Валенсия». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Леванте». Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил матч из-за травмы.

Единственный гол на 18-й минуте встречи забил нападающий «Леванте» Рохер Марти. Хозяева на протяжении всего матча действовали конструктивнее в атаке и создали несколько опасных эпизодов у ворот соперника. «Валенсия» не смогла организовать ни одного по-настоящему острого голевого момента. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Леванте».

«Леванте» в 27 матчах набрал 35 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Валенсия» (30) — на 12-м месте.