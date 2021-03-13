«Лион» ушёл от поражения в матче с «Реймсом», забив на второй компенсированной минуте
Завершился матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором «Реймс» принимал «Лион». Встреча прошла в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II» и завершилась со счётом 1:1.
«Реймс» открыл счёт в матче на 33-й минуте. Гол в свой актив записал Матьё Кафаро. «Лиону» удалось сравнять счёт на второй компенсированной минуте к матчу. Гол в свой актив записал Тино Кадевере.
На данный момент «Реймс» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, записав в свой актив 35 очков. «Лион» в свою очередь занимает третье место в турнирной таблице, набрав 60 очков. От лидирующего «Лилля» команду отделяет 2 очка.
В следующем туре чемпионата Франции «Реймсу» предстоит сыграть с «Дижоном», а «Лион» встретится с «ПСЖ». Оба матча пройдут 21 марта.
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