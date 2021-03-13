«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по Давиду де Хеа
«Манчестер Юнайтед» будет рассматривать предложения по трансферу голкипера Давида де Хеа, сообщает Football Insider.
По данным источника, летом «Красные дьяволы» планируют серьёзно перестроить состав, в том числе купив двух новых вратарей. Таким образом, «МЮ» будет рассматривать предложения по де Хеа, а также Серхио Ромеро.
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2023 года.В нынешнем сезоне чемпионата Англии де Хеа принял участие в 24 матчах, в которых пропустив 29 голов.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, набрав 54 очка. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстает на 14 очков.
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