Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по Давиду де Хеа

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по Давиду де Хеа
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» будет рассматривать предложения по трансферу голкипера Давида де Хеа, сообщает Football Insider.

По данным источника, летом «Красные дьяволы» планируют серьёзно перестроить состав, в том числе купив двух новых вратарей. Таким образом, «МЮ» будет рассматривать предложения по де Хеа, а также Серхио Ромеро.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2023 года.В нынешнем сезоне чемпионата Англии де Хеа принял участие в 24 матчах, в которых пропустив 29 голов.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, набрав 54 очка. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстает на 14 очков.

Капитан «МЮ» не забил в пустые ворота с полуметра. Как?!
Невероятный промах Магуайра на «Олд Траффорд» — хит игрового дня в Лиге Европы.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021