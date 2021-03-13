«Рома» продлила контракт с защитником Карсдорпом
Защитник «Ромы» Рик Карсдорп продлил контракт с клубом. Об сообщается на официальном сайте римлян.
Соглашение с 26-летним голландцем будет рассчитано до конца июня 2025 года.
«Я очень счастлив новому контракту. Благодарю подразделения клуба, которые были вовлечены в этот процесс», – заявил Карсдорп в интервью официальному сайту «волков».
В текущем сезоне Карсдорп провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Голландец перешёл в «Рому» из «Фейеноорда» в 2017 году.
В нынешнем сезоне Серии А римляне после 26 матчей с 50 очками занимают пятое место, находясь в двух очках от зоны Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» на домашнем поле обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 3:0.
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