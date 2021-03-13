«Рома» продлила контракт с защитником Карсдорпом

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп продлил контракт с клубом. Об сообщается на официальном сайте римлян.

Соглашение с 26-летним голландцем будет рассчитано до конца июня 2025 года.

«Я очень счастлив новому контракту. Благодарю подразделения клуба, которые были вовлечены в этот процесс», – заявил Карсдорп в интервью официальному сайту «волков».

В текущем сезоне Карсдорп провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Голландец перешёл в «Рому» из «Фейеноорда» в 2017 году.

В нынешнем сезоне Серии А римляне после 26 матчей с 50 очками занимают пятое место, находясь в двух очках от зоны Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» на домашнем поле обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 3:0.