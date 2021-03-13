Рублёв и Карацев победили в Дохе, Капризов сделал хет-трик в матче НХЛ. Главное к утру

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв выиграли парный турнир в Дохе, а форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил свой первый хет-трик в НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Андрей Рублёв и Аслан Карацев выиграли парный турнир в Дохе.

2. «Миннесота» обыграла «Аризону» благодаря первому хет-трику Капризова в НХЛ.

3. «Химки» обыграли «Ростов» благодаря голу с пенальти, VAR отменил гол Соу.

4. «Аталанта» обыграла «Специю». Миранчук остался в запасе, Пашалич сделал дубль.

5. Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, россиянок нет в топ-20.

6. Даниил Медведев обыграл Янника Синнера и вышел в полуфинал турнира в Марселе.

7. «Зенит» проиграл «Олимпиакосу», разбазарив преимущество «+16» во второй половине.

8. «Севилья» заинтересована в услугах Александра Головина.

9. Экс-полузащитник ЦСКА Вернблум сравнил Слуцкого и Гончаренко.

10. Тони Фергюсон узнал имя следующего соперника.

11. «Барселона» готова продать Гризманна, Коутиньо и ещё четырёх игроков ради покупки Холанда.

12. «Лейкерс» совершили сильный камбэк в игре с «Индианой», «Хьюстон» проиграл 15-й раз подряд.

13. Фролов нокаутировал да Сильву в главном поединке турнира ACA 119.

14. Российские биатлонистки сохранили пятое место в Кубке наций.