Серхио Рамос: могу выступить на ЧМ-2026. В 34 года я чувствую себя на 28

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос рассказал о своих профессиональных планах.



«Я посадил много зёрен и сейчас собираю урожай. Чувствую себя сильнее. В 34 года я чувствую себя на 28. Думаю, что скорее завершу карьеру из-за каких-то психологических проблем, а не из-за физической травмы. Я слежу за своей формой и забочусь о здоровье. Могу сыграть на чемпионате мира, который пройдёт в Мексике, Канаде и США в 2026 году. Тогда я стану единственным футболистом, которому удалось сыграть на шести чемпионатах мира. Я говорю это, основываясь на нынешних ощущениях. На высоком уровне все больше игроков, которые уже старше 35 лет», — приводит слова Рамоса Marca.

Рамос вызывается в сборную Испании с 2005 года. В составе национальной команды защитник — чемпион мира (2010) и чемпион Европы (2008, 2012).