Зидан прокомментировал ситуацию с контрактом Рамоса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном заключении нового контракта с защитником Серхио Рамосом.



«Хочу быть честным, поэтому должен сказать, что не знаю, что будет с Серхио. Мы хотим, чтобы он остался в „Реале“. Он всегда будет важным игроком для этой команды. Как тренер, я хочу видеть его здесь. Серхио может играть до 40 лет. Он особенный футболист», — приводит слова Зидана Goal.com.



Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истечёт летом 2021 года. В конце февраля El Espanol сообщал, что защитник близок к продлению соглашения — с той же зарплатой в € 12 млн, но за вычетом 10% из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Первоначально Рамос отвергал эти условия. За «Реал» он выступает с 2005 года.

Рамос: новостей о продлении контракта с «Реалом» нет