Гасперини — об ответном матче с «Реалом» в ЛЧ: «Аталанта» надеется пройти дальше
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Мы не собираемся съездить в Мадрид на прогулку. Нам будет непросто отыграться, но в любом случае было бы трудно, даже если бы не мы не пропустили гол в первом матче. В первой игре нам пришлось много терпеть, обороняться, из-за удаления мы не смогли сыграть на равных. Надеемся, что пройдём в следующую стадию турнира», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал» — «Аталанта» состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.
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