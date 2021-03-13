«Урал» — «Ротор»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ротора» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Адамов, Евсеев, Подберёзкин, Емельянов, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Понсе.
Запасные: Обухов, Репин, Степанов, Серченков, Медведь, Давиташвили, Арабидзе, Муллин, Фламарион.
«Урал» в 21 матче набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) идёт на 13-м месте.
- 13 марта 2021
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