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«Урал» — «Ротор»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Урал» — «Ротор»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ротора» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Адамов, Евсеев, Подберёзкин, Емельянов, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Понсе.

Запасные: Обухов, Репин, Степанов, Серченков, Медведь, Давиташвили, Арабидзе, Муллин, Фламарион.

«Урал» в 21 матче набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) идёт на 13-м месте.

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