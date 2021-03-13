Тренер «Спартака-2»: работавшие с Каррерой сообщили деталь и убедили, что прав Глушаков

Тренер «Спартака-2» Андрей Коновалов поделился мнением о решении итальянского специалиста Массимо Карреры покинуть московский клуб в 2018 году.



«Кто мог предотвратить развал той команды? Руководство? Всё было очень сложно. Каррера стал чемпионом, болельщики были за него. Как Федуну вести себя в этой обстановке? Я общался с теми, кто работал с Каррерой, немного знаю ситуацию. Понятно, что было много недочётов в его работе после чемпионства. Потом пошли разногласия, мне кажется, Каррера повёл себя неправильно. Он и от команды стал отдаляться, и от своих помощников. Там были моменты, о которых не хочу говорить, это командные дела. Но думаю, Каррера неправильно себя повёл. Ну и стал зависеть от агентов.



Давление со стороны болельщиков на Глушакова? Для меня это было как минимум странно. Не хочу фантазировать, что это специально делалось против Глушакова. Но было странно: футболист не один год в «Спартаке», в чемпионский сезон очень хорошо себя проявил — и тут сразу из него сделали козла отпущения. Причём не зная всего. На мой взгляд, там очень спорная ситуация, кто как её преподносит. Каррера по-своему преподносил, Глушаков — по-своему. Я больше на стороне Дениса, исходя из того, что знаю. Люди, которые работали с Каррерой, рассказали одну деталь этой истории. Не могу сказать, какую. Но она меня убедила, что прав был Глушаков», — приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

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