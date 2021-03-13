Нагельсман — о новичке «РБ Лейпциг»: Бробби похож на Лукаку

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился мнением о 19-летнем форварде Брайане Бробби, который летом перейдёт в немецкий клуб из «Аякса».
«Для молодого игрока непросто, когда его сравнивают с другими футболистами, потому что у людей начинают расти ожидания, а это создаёт определённое давление. Что касается физических данных и стиля игры, Брайан похож на Ромелу Лукаку. Мы были бы счастливы, если бы он смог стать именно таким игроком. Если так и будет, наш скаутский отдел принял верное решение. Скрестим пальцы и будем ждать, что произойдёт. Но, пожалуйста, не начинайте говорить, что он следующий Ромелу Лукаку, потому что так дело точно не пойдёт», — приводит слова Нагельсмана Goal.com.
Бробби подписал с «РБ Лейпциг» соглашение, которое вступит в силу с 1 июля 2021 года. Ближайшим летом Брайан станет свободным агентом, ведь его контракт с «Аяксом» приближается к завершению. Контракт нападающего с «РБ Лейпциг» будет рассчитан до 2025 года.
- 13 марта 2021
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