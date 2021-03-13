Агент Гурцкая: вместо Семака в «Зените» должен быть иностранный тренер или Слуцкий
Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о том, кто должен сменить главного тренера «Зенита» Сергея Семака на посту наставника клуба из Санкт-Петербурга.
«Не понимаю, чего хочет «Зенит». Если они хотят чего-то добиваться в Европе, то им надо менять тренера. Я бы это сделал в первую очередь. Что не так с Семаком? Всё. А что с ним так? Чемпион России? Что за гордость быть чемпионом России с таким составом? Я бы ещё немного омолодил состав «Зенита».
Вместо Семака в «Зените» должен быть иностранный тренер или Слуцкий. Мне он сам по себе нравится. Слуцкий — это самый сильный тренер в России из тех, кто сейчас работает. Поработав в Европе, он научился быть интересным каждому футболисту», — цитирует агента «Матч ТВ».
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