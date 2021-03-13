Ромелу Лукаку не намерен переходить в «Манчестер Сити»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не намерен покидать итальянский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, интерес к бельгийскому форварду проявляет «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола видит в Лукаку идеальное усиление для своей команды. Отмечается, что сам бельгиец считает, что под руководством наставника «Интера» Антонио Конте поднялся на новый уровень, и не собирается покидать миланскую команду.



Лукаку выступает за «Интер» с 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний бельгийский футболист принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

«Интер» в 26 матчах набрал 62 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.