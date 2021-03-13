Владислав Радимов назвал причины игрового кризиса «Зенита»

Бывший футболист «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал причины игрового кризиса клуба из Санкт-Петербурга.
«Дзюба — лидер атак команды. Сейчас заметно, что он пропустил большую часть зимней предсезонки. Очевидно, что это пока не тот Дзюба, которого мы знаем. Ещё один важный фактор — травма Малкома. Когда надо вскрывать оборонительную линию соперника (а многие против «Зенита» её насыщают), очень нужны индивидуально сильные игроки. Помощь Малкома тут, конечно, пригодилась бы. В кубковом матче «Арсенал» своё забил, потом закрылся — было тяжело.
Матч с «Ростовом», к сожалению, не смотрел — мы летели с «Зенитом-2» на сбор в Турцию. Но, насколько понял, там петербуржцы тоже много атаковали. «Рубин», ведя в счёте, тоже закрылся, что логично — играть в открытый футбол с «Зенитом» было бессмысленно. В итоге в Казани тоже не хватало свежего Дзюбы, каким мы его знаем, и Малкома, который мог бы придумывать что-то, обыгрывая один в один. Заметьте, ни слова не говорю про поле в Казани.
У команды есть опыт по выходу из таких ситуаций. На протяжении двух последних лет «Зенит» в них уже не раз попадал и выбирался с честью. Тому же «Рубину» и раньше проигрывал перед перерывом, а потом становился чемпионом. В общем, всякое бывало. Посмотрим, как будет на этот раз, но, думаю, петербуржцы способны из этого выкарабкаться. Причем, на мой взгляд, тут показательной будет не столько ближайшая игра с «Ахматом», сколько следующая — с ЦСКА. Там на кону окажется очень многое», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
- 13 марта 2021
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