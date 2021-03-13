Акинфеев — в стартовом составе ЦСКА на матч с тульским «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и ЦСКА на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Арсенал» Т: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Бурлак, Сокол, Горбатенко, Коновалов, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Карпов, Обляков, Тикнизян, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.